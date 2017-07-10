ZARA в Баку не стал обслуживать арабскую женщину из-за нелюбви к арабам

2017-07-10 17:15 | www.oxu.az | 3

Азербайджан известен в мире как островок мультикультурализма и толерантного отношения к лицам различных национальностей и конфессий, изредка имеют место инциденты, за которыми стоит непрофессионализм сотрудников тех или иных объектов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, подобный нелицеприятный случай произошел на днях в магазине Zara в 28 Mall, и получил большой общественный резонанс.

Одна из свидетельниц инцидента, гражданка Азербайджана Жаля Салманова на своей странице в Facebook сообщила следующее (стилистика автора сохранена):

«Сегодня (8 июля) во время шопинга в «Заре» (28 молл) столкнулась с неприятнейшей ситуацией на кассе детского отдела. Как всегда на кассе была очередь. Стоит арабка-туристка в чадре - вся покрытая. Стоит со своим ребенком в очереди, в руках до кучи всего покупок (между прочим, благодаря именно этим арабам, вы - магазины, рестораны и держитесь на плаву вот уже пару лет). Парень-кассир демонстративно не обслуживает ее, пропуская вперед всех остальных. У женщины лопается терпение и на английском она спрашивает - «почему ее не обслуживают?» Кассир продолжает ее игнорировать. Женщина оставляет весь товар, что был в руках, и уходит как «оплеванная».

На вопросы возмущенной толпы - почему кассир не обслужил туристку, тот начал болтать про ИГИЛ, про Ислам, про теракты и в конце выдал – «Ненавижу арабов».

За комментариями агентство 1news.az обратилось в магазин Zara в 28 Mall, но не получило ответа.

Тогда сайт обратился к самой Жале Салмановой.

«Добрый день. Работника уволили. Я говорила с руководством магазина и они принесли свои извинения и приняли все необходимые меры», - написала Ж.Салманова в ответе на сообщение в Facebook Messenger.

Ранее Ж.Салманова получила через соцсеть ответ представителя магазина Заура Измаилова, в котором он попросил прощения за неподобающие действия работника магазина, который признал свою вину.

Э.А.

