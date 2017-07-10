Президент Туркменистана отправил на доработку проект программы развития страны

2017-07-10 16:37 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил ещё поработать над проектом "Программы президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы", говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.



Этот вопрос затрагивался на расширенном заседании Кабинета министров. Ожидается, что проект данного документа будет представлен на рассмотрение Совета старейшин, запланированного на октябрь.



Данный документ предусматривает анализ макроэкономических показателей за 2008-2016 годы и реализацию комплекса мероприятий, нацеленных, как сказано, на дальнейшее процветание государства.



В числе основных задач определены повышение эффективности инвестиций, использование всех имеющихся средств и возможностей для стабильного роста, устойчивого развития регионов, увеличение объёмов экспортной продукции, производство импортозамещающих товаров, углубление рыночных отношений, в частности развитие ускоренными темпами негосударственного сектора экономики.



Вместе с тем в проекте нашли отражение такие приоритетные направления, как внедрение во все отрасли передового опыта, инновационных технологий, а также полное задействование интеллектуального потенциала нации.



"Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что основными целями рассматриваемого проекта новой модели развития страны на предстоящие семь лет выступают её дальнейшая индустриализация, а также создание электронной промышленности", - сказано в информации.



Реализация запланированных работ призвана содействовать укреплению конкурентоспособности национальной экономики, увеличению её экспортных возможностей. Ещё одним приоритетным направлением программы является привлечение инвестиций.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа: топливо экспортируется в Китай и Иран. Россия в 2016 году прекратила закупки туркменского топлива.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)