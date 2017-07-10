Президент Ильхам Алиев: К "Южному газовому коридору" могут присоединиться три балканские страны

2017-07-10 16:40 | www.trend.az | 3

СТАМБУЛ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор" может быть расширен за счет присоединения к нему трех балканских стран. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Глава государства подчеркнул, что основа мегапроекта "Южный газовый коридор" также была заложена в Турции, в Стамбуле.

"В 2012 году совместно с моим братом, Президентом Эрдоганом мы подписали соглашение о проекте TANAP. Проект TANAP - основа "Южного газового коридора". Именно после него начались работы по всем другим направлениям, и сегодня проект "Южный газовый коридор" успешно реализуется", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что этот проект состоит из четырех частей.

"Первая часть – газовое месторождение "Шах Дениз". Здесь реализация проекта "Шах Дениз-2" доведена уже до 93 процентов, в ближайшие месяцы завершится полностью. Вторая часть - Южнокавказский трубопровод - газопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией. Здесь работы завершены на уровне 87 процентов. Третья и самая главная часть – газопровод TANAP, и здесь уровень завершения 77 процентов, и в следующем году мы будем отмечать выполнение этого проекта. Наконец, четвертая часть – Трансадриатической трубопровод, здесь уровень исполнения 44 процента. Все эти четыре важных проекта составляют "Южный газовый коридор". Для реализации этого проекта требуется 40 миллиардов долларов, и большая часть этих средств уже инвестирована", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, доказанные запасы газа в Азербайджане - 2,6 триллиона кубометров, и в последующие годы, в течение десятилетий, азербайджанский газ удовлетворит потребности как стран региона, так и европейских государств.

"В реализации "Южного газового коридора" участвуют семь стран: Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. В ближайшее время к "Южному газовому коридору" могут присоединиться три балканские страны, и в этом направлении проводятся соответствующие работы. То есть, мы расширяем географию этого проекта и в будущем можем расширить еще больше. Потому что это инициатива, приносящая пользу каждой стране. И реализация этого проекта показывает, что участвующие здесь все страны и компании получают прибыль. Мы создали такой прекрасный формат сотрудничества, что и производитель, то есть Азербайджан, и транзитные страны, и потребители работают здесь на основе общих интересов. Именно баланс, равновесие этих интересов приводят к успешной реализации этого большого проекта. Потому что здесь достаточно много технических, финансовых, экономических и политических вопросов. Сегодня уже можно сказать, что проект "Южный газовый коридор" будет успешно реализован и Азербайджан после этого долгие годы будет обеспечивать природным газом и страны региона, и европейские государства", - сказал Президент Ильхам Алиев.