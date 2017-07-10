Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Эльдара Махмудова?

2017-07-10 17:30 | www.oxu.az | 3

Для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ Мовлана Шихалиева направлено представление в прокуратуру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это отражено в приговоре, вынесенном в отношении бывшего начальника отдела управления Вусала Алекперова.

В приговоре отмечается, что на основе жалобы пострадавших лиц для возбуждения уголовного дела в отношении Эльдара Махмудова и Мовлана Шихалиева направлено представление в прокуратуру.

З.Г.