Манана приглашает туристов на грязевые вулканы в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-10 16:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе представила клип на песню "Party Music", сообщил Trend Life режиссер работы Джейхун Керимов.

В работе над клипом принял участие международный коллектив. Автор слов – Мушвиг Аббасов, музыки – Альберт Колер (Австрия), аранжировка – Гиви Усенашвили (Грузия), оператор - Илькин Ширинли, монтаж - Алекс Анищенко, стилист – Анар Агакишиев, дизайнер - Саломе Аманатишвили (Грузия).

В клипе также снялся Dj China, танцевальный коллектив Nero и спортсмены Федерации капоэйры Азербайджана. По словам режиссера, клип и композиция станут танцевальным хитом лета, и сам проект также направлен на привлечение туристов в нашу страну. Ведь съемки прошли не только в Бакинском аэропорту и других местах столицы, но и на грязевых вулканах археологического заповедника Гобустана.

Кстати, Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов. Всего в мире насчитывается около 800 грязевых вулканов и 350 их них находится в нашей стране. Причем, некоторые из этих вулканов довольно крупные и опасные - извержения сопровождаются взрывами газоконденсата и иногда даже значительными воспламенениями воспламенениями (до 1 км высотой), ведь расположены они, как правило, прямо над нефтегазовыми месторожедниями.

Наряду с географическим термином — «грязевые вулканы», в народе их называют и как «янардаг» (горящая гора), «пильпиля» (терраса), «гайнача» (кипяток), «боздаг» (серая гора).

В Азербайджане, помимо обычных грязевых вулканов, есть также подземные и морские грязевые вулканы. В Каспийском море имеются свыше 140 подводных грязевых вулканов. Кроме того, на Бакинском архипелаге 8 островов по происхождению относятся к грязевым вулканам. Извержение грязевых вулканов сопровождается сильным взрывами и подземным гулом. Из глубоких пластов земли наружу выходят газы и сразу воспламеняются.

(Автор: Вугар Иманов)