Креативные бочки из Азербайджана удивили гостей фестиваля в Казахстане (ФОТО)

2017-07-10 17:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - НПОArts Council Azerbaijan с экологическим art-проектом H.E.Art принял участие в международном фестивале Astana Art Fest 2017 в Казахстане, сообщил Trend Life глава организации, художник Дадаш Мамедов.

Арт-проект был представлен вместе с художниками Эльдаром Бабазаде и Намигом Исмайилзаде. H.E.Art был представлен в виде инсталляции Flame Towers из металлических бочек, c нанесением на них национальных мотивов. Flame Towers (Пламенные башни) - новый символ Баку. Своим внешним видом башни напоминают три языка пламени. Экспозиция стала одной из самых посещаемых и вызвала большой интерес гостей фестиваля. В создании экспозиции даже приняли участие самые юные гости фестиваля.

По словам автора проекта Дадаша Мамедова, общественные площадки городов буквально преображаются при умелом использовании контейнерного озеленения из металлических кадок-бочек.

"Металлические бочки являются отходным материалом, их вывоз и утилизация обходятся недешево. Этот проект создает возможность для их экологического использования и развития креатива. Металлические бочки в качестве контейнеров очень элегантны и современны, хорошо вписываются в различные архитектурные стили. Такие композиции, расписанных в разном стиле, становятся прекрасным дополнением городского ландшафта, выполняя одновременно и экологическую, и дизайнерскую функцию. Универсальность озеленения из арт-бочек позволяют использовать для озеленения даже небольшие пространства, причем, художественно оформленные бочки привлекут внимание туристов и местных жителей. А мобильность арт-бочек позволит быстро разобрать ее и переместить их на новые места", - сказал Дадаш Мамедов и подчеркнул, что фестиваль является хорошей возможностью для укрепления культурных отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Международный фестиваль Astana Art Fest проводится третий год подряд, и стал одним из ярких и любимых событий для Астаны и гостей столицы Казахстана. За это время в фестивале приняли участие более 80 художников из 10 стран мира, а число посетителей превысило полмиллиона человек. Фестиваль традиционно проходит под открытым небом, на бульваре Нуржол. Astana Art Fest демонстрирует достижения в области культуры, среди которых: дизайн, архитектура, хореография, современное искусство, театр, научные и технические инновации, различные формы социальных практик: досуговых, образовательных, просветительских. Фестиваль будет длиться три месяца: с июня по сентябрь, во время международной выставки Astana EXPO-2017.

(Автор: Вугар Иманов)