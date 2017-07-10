В Баку задержан человек, грабивший женщин

2017-07-10 17:31 | www.apa.az | 3

В Баку задержан человек, грабивший женщин.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 6 и 7 июля на территории Низаминского района возле метро Нефтчиляр неизвестный напал на двух женщин и отнял у них золотые цепочки.

В результате принятых сотрудниками 24 отделения полиции Низаминского РУП оперативно-розыскных мер был задержан подозреваемый в совершении преступления Вюсал Рзаев.

Задержанный сказал, что продал украденное в пункт по приему золота за 360 манатов.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.

Сотрудники полиции не исключают, что злоумышленник и ранее совершал аналогичные преступления. Просьба к тем, кто пострадал от действий В.Рзаева обратиться в Низаминское РУП или позвонить на горячую линию «102».