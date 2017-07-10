Обнародована численность населения Азербайджана

2017-07-10 17:31 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на Госкомитет статистики, плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр. Удельный вес городского населения составляет 53%, сельского населения – 47%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%. В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходятся 1006 женщин.

В январе-мае в стране родились 58 217 детей, по средним подсчетам примерно 386 детей в день. На каждую 1000 человек населения приходятся 14,5 ребенка. Из новорожденных 53% мальчики, 47% - девочки. 1004 – двойняшки, 21 – тройняшки. Уровень смертности оказывает влияние на показатель ожидаемой продолжительности жизни. В 2017 году для новорожденных продолжительность жизни ожидается 75,2 года, в том числе для мальчиков 72,8 года, для девочек – 77,6 года.

В настоящее время в стране обеспечивается воспроизводство населения, на каждую способную рожать детей женщину за всю продолжительность жизни в среднем выпадает 2 ребенка.

В январе-мае было зарегистрировано 25 638 случаев смерти, уровень смертности составляет 6,4 на каждую 1000 человек.

В течение 5 месяцев 2017 года в Азербайджане было зарегистрировано 23 044 брака и 6 207 разводов. Число браков на каждую тысячу человек составило 5,7 ед., а число разводов - 1,5 ед.

В январе-мае соответствующие структуры Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел зарегистрировали 1 078 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 607 человек, уехавших из страны.