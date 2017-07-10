Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяют реализовать многие важные стратегические проекты (версия 5)

2017-07-10 17:10 | www.trend.az | 3

СТАМБУЛ /Trend/ - Турецко-азербайджанское единство, сотрудничество позволяет реализовать многие важные стратегические проекты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

"Дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган! Уважаемые дамы и господа! Очень рад, что вновь нахожусь на земле братской Турции. Пользуясь возможностью, желаю братскому турецкому народу мира, благополучия и прогресса. Я признателен Президенту Эрдогану за приглашение на это мероприятие. Также признателен за оказанное мне гостеприимство", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Турция сегодня является большой силой в мировом масштабе. "Турция обладает решающим словом во многих вопросах мировой повестки. Все эти успехи были достигнуты под лидерством моего брата Президента Эрдогана. Сегодня Турция успешно, стремительно развивается. Турция прошла очень большой и славный путь под лидерством Президента Эрдогана. И сегодняшнее заседание является олицетворением этого. По мере усиления Турции, усиливаемся и мы, радуемся и мы. Пользуясь возможностью, передаю братскому турецкому народу искренние приветствия от всех азербайджанских братьев и сестер", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Турция и Азербайджан рядом друг с другом во всех вопросах. "Наше сотрудничество многогранно и охватывает все сферы, в том числе турецко-азербайджанское единство, сотрудничество в энергетической сфере позволяет реализовать многие важные стратегические проекты. Среди них особо хотел бы отметить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и проект TANAP. Эти проекты перекраивают энергетическую карту не только нашего региона, но и мира", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что Азербайджан - древний нефтяной край.

"Действительно, мы считаем, что Азербайджан – родина нефти. Потому что впервые нефть промышленным способом была добыта именно в Азербайджане, в Баку, в 1846 году. Через одно столетие, то есть в середине ХХ века, вновь впервые в мире нефть в азербайджанском секторе Каспийского моря была добыта азербайджанскими нефтяниками. Однако тогда Азербайджан не был свободным, и мы не могли полностью пользоваться природными ресурсами. В период независимости азербайджанский народ стал хозяином своей судьбы, своих природных богатств, и в период независимости эти природные ресурсы стали служить развитию страны, улучшению благосостояния народа", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в первые годы независимости - с 1994 года Азербайджан впервые открыл Каспийское море для иностранных инвесторов и начиная с 1994 года Азербайджан стал вкладывать крупные инвестиции в нефтяной сектор.

"1994 год также знаменательная дата, потому что в том году был подписан "Контракт века", который играет основную роль в заполнении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Затем в Азербайджане было открыто очень богатое газовое месторождение - месторождение "Шах Дениз". Запасы этого месторождения - 1,2 триллиона кубометров. Оно одно из самых крупных газовых месторождений в мировом масштабе и сегодня составляет основу ресурсной базы "Южного газового коридора". Таким образом, в современный период Азербайджан стал уже страной, добывающей и экспортирующей нефть и газ. Наша страна должна была построить нефте- и газопроводы, чтобы выйти на мировые рынки, поскольку у нас нет непосредственного выхода на мировые рынки. С этой целью в 2006 году был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и в 2007 году - газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. До этого несколькими годами ранее был построен нефтепровод Баку-Супса, соединивший Каспийское море с Черным морем. Таким образом, была создана достаточно большая сеть для поставки природных ресурсов Азербайджана на мировые рынки. В 2006 году вместе с моим братом Президентом Эрдоганом мы приняли участие в открытии нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда мы думали о будущих планах, обменивались мнениями. С того времени и по сегодняшний день реализовались все наши планы. Потому что сегодня мы работаем над таким мегапроектом, как "Южный газовый коридор". Его основа также была заложена в Турции, в Стамбуле. В 2012 году совместно с моим братом, Президентом Эрдоганом мы подписали соглашение о проекте TANAP. Проект TANAP - основа "Южного газового коридора". Именно после него начались работы по всем другим направлениям, и сегодня проект "Южный газовый коридор" успешно реализуется", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что этот проект состоит из четырех частей.

"Первая часть – газовое месторождение "Шах Дениз". Здесь реализация проекта "Шах Дениз-2" доведена уже до 93 процентов, в ближайшие месяцы завершится полностью. Вторая часть - Южнокавказский трубопровод - газопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией. Здесь работы завершены на уровне 87 процентов. Третья и самая главная часть – газопровод TANAP, и здесь уровень завершения 77 процентов, и в следующем году мы будем отмечать выполнение этого проекта. Наконец, четвертая часть – Трансадриатической трубопровод, здесь уровень исполнения 44 процента. Все эти четыре важных проекта составляют "Южный газовый коридор". Для реализации этого проекта требуется 40 миллиардов долларов, и большая часть этих средств уже инвестирована", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, доказанные запасы газа в Азербайджане - 2,6 триллиона кубометров, и в последующие годы, в течение десятилетий, азербайджанский газ удовлетворит потребности как стран региона, так и европейских государств.

"В реализации "Южного газового коридора" участвуют семь стран: Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. В ближайшее время к "Южному газовому коридору" могут присоединиться три балканские страны, и в этом направлении проводятся соответствующие работы. То есть, мы расширяем географию этого проекта и в будущем можем расширить еще больше. Потому что это инициатива, приносящая пользу каждой стране. И реализация этого проекта показывает, что участвующие здесь все страны и компании получают прибыль. Мы создали такой прекрасный формат сотрудничества, что и производитель, то есть Азербайджан, и транзитные страны, и потребители работают здесь на основе общих интересов. Именно баланс, равновесие этих интересов приводят к успешной реализации этого большого проекта. Потому что здесь достаточно много технических, финансовых, экономических и политических вопросов. Сегодня уже можно сказать, что проект "Южный газовый коридор" будет успешно реализован и Азербайджан после этого долгие годы будет обеспечивать природным газом и страны региона, и европейские государства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сегодня газовый фактор - основное условие, обеспечивающее энергетическую безопасность в мире.

«С этой точки зрения Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности. В то же время азербайджанский газ - единственный новый источник газа, который будет транспортироваться в Европу, потому что все остальные газовые источники задействованы. То есть, источник выявлен, и эти газовые запасы будут выведены на европейские рынки по новому трубопроводу. То есть, наше преимущество в том, что здесь присутствуют оба фактора, что очень серьезный шаг в энергетической диверсификации», - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан сознает свою ответственность.

«Мы хорошо понимаем, что проекты, реализуемые совместно со странами-партнерами, обеспечат энергетический баланс и энергетическую безопасность многих государств, помогут им. Взяв эту ответственность на себя, мы демонстрируем, надеюсь, хорошие результаты. На этом Конгрессе, безусловно, в центре внимания нефтегазовые вопросы. В заключение своего выступления хочу коснуться одного вопроса. Обычно небогатые нефтью страны думают о том, что хотя бы и у нас была нефть и мы тоже могли пользоваться ею. Но я могу сказать, что нефть может принести как пользу, так и создать проблему, головную боль. Смотря как ты используешь нефть. В Азербайджане мы старались превратить «черное золото» в человеческий капитал, и считаю, что добились этого. В первую очередь мы очень прозрачно храним доходы, поступающие от нефти», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана – один из самых прозрачных фондов среди существующих в мире нефтяных фондов и удостоен награды Организации Объединенных Наций.

«Первое условие – абсолютная прозрачность. Информация о накопленных в Нефтяном фонде средствах регулярно предоставляется общественности. Второй вопрос - правильное использование доходов, поступающих от нефти. Доходы, полученные от нефти, мы в первую очередь направили на инфраструктурные проекты. Сегодня мы экспортируем не только нефть, газ, но и электроэнергию, производимую десятками электростанций, построенных за последние годы. Мы выделили большие средства на социальные инфраструктурные проекты, на строительство больниц и школ. Мы ведем очень серьезную борьбу с бедностью. Действительно, нефтяной сектор не является сферой, создающей много рабочих мест. Несмотря на это, мы, направляя получаемые от нефти доходы в другие сектора, смогли снизить уровень бедности и безработицы, и сегодня это где-то на уровне 5-6 процентов. То есть, правильная политика и правильные шаги могут сделать нефть как полезной, так и от нее у стран могут быть проблемы. Считаю, что опыт Азербайджана успешен. В нашу страну вкладывается большой объем иностранных инвестиций, и мы, в свою очередь, тоже инвестируем в зарубежные страны. Здесь на первом месте братская страна Турция: до сегодняшнего дня в энергетический сектор Турции инвестировано 10 миллиардов долларов. В последующие годы эта цифра вырастет примерно вдвое. Одним словом, говоря сегодня об энергетической безопасности, вспоминаются реализуемые нами проекты. Еще раз хочу вернуться к началу своего выступления. Единство, дружба, братство Турции и Азербайджана определяют не только интересы, успешное будущее двух стран, это оказывает очень большое влияние на регион. Это приносит стабильность в регион, служит созданию новых рабочих мест, усиливает меры безопасности и раскрывает двери для широкого сотрудничества. Дорогой брат, еще раз признателен вам за оказанное мне гостеприимство и приглашение! Желаю успехов в работе конгресса!», - сказал в заключение Президент Ильхам Алиев.