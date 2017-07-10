Минобороны Азербайджана разоблачает очередную ложь Еревана – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-10 17:47 | www.oxu.az | 4

Министерство обороны Азербайджана в ответ на запрос haqqin.az прокомментировало информацию армянских СМИ о том, что от рук снайпера 2 июля 2017 года в Агдамском направлении якобы погиб военнослужащий ВС Азербайджана Гасан Али оглу Нагиев.

Как передает Oxu.Az, армянские СМИ сообщили об этом со ссылкой на страницу Vətən sağ olsun в фейсбуке.

«Гасан Али оглу Нагиев после действительной военной службы был уволен в запас в январе этого года. В настоящее время он проживает в Шамкире.

Минобороны Азербайджана еще раз заявляет, что распространение в соцсетях непроверенной и недостоверной информации служит интересам противника и, формируя в обществе негативные настроения, наносит вред репутации Вооруженных сил Азербайджана», - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

Н.О.