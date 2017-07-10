Армения преднамеренно избегает субстантивных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию - МИД Азербайджана

2017-07-10 17:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армения преднамеренно избегает урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров и выполнения резолюций СБ ООН по решению конфликта, сказал в понедельник Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление главы МИД Армении на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Восточного партнерства» в Кишиневе.

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