На "ЭКСПО-2017" в Астане организован Национальный день Азербайджана

2017-07-10 17:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В павильоне Азербайджана на международной выставке «ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего», проходящей в столице Казахстана Астане, организован Национальный день страны.

В рамках проводящегося Национального дня прошла официальная презентация павильона.

На презентации заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сказал, что его страна продолжает тесные связи с Азербайджаном в торговой и экономической сферах.

По его словам, подписанные в сферах транспорта, транзита и налогов соглашения еще более расширяют взаимовыгодное сотрудничество. Азербайджан и Казахстан всегда успешно демонстрируют общие взгляды на происходящие в мире процессы и совпадающие позиции в рамках международного сотрудничества.

Мирзагалиев сказал, что посредством проходящего через Азербайджан Транскаспийского транспортного маршрута Казахстан получает возможность выйти на европейский рынок и, в свою очередь, открывает перед Азербайджаном двери Центральной Азии и Китая.

Замминистра выразил надежду на то, что выставка "ЭКСПО-2017" придаст мощный импульс сотрудничеству по энергетическим маршрутам. Он поздравил азербайджанскую делегацию по случаю проведения Национального дня и выразил азербайджанской стороне признательность за активное участие в выставке "ЭКСПО-2017".

Руководитель азербайджанской делегации, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров в своем выступлении подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют глубокие исторические корни и опираются на прочную дружбу, взаимоуважение и доверие.

Анар Алакбаров отметил, что Азербайджан придает большое значение участию в международных выставках «ЭКСПО», которые объединяют различные страны и их потенциалы. По его словам, тема "ЭКСПО-2017" – «Энергия будущего» - полностью отвечает сегодняшним реалиям и, безусловно, близка и понятна всем. Глобальное потепление и изменение климата, энергобезопасность, равные возможности для экономического развития всех стран, совместная разработка решений по формированию энергии будущего – это вопросы, которые беспокоят сегодня все человечество.

Директор Центра Гейдара Алиева особо подчеркнул, что Азербайджан одним из первых поддержал проведение в Астане Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и подтвердил свое участие.

Напомнив об официальном визите в апреле Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан, Анар Алакбаров отметил, что основы тесного и плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном были заложены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. А сегодня благодаря совместным усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева эти отношения достигли уровня стратегического партнерства.

Говоря об азербайджанском павильоне, директор Центра Гейдара Алиева отметил, что этот павильон на международной выставке «ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего» организован Центром Гейдара Алиева и министерством энергетики. Концепция национального павильона созвучна девизу «Край энергии (Land of Energy) – энергия, перевозимая из прошлого в будущее».

Отметив, что столица Баку является кандидатом на проведение «Всемирной выставки – 2025», Анар Алакбаров напомнил, что Азербайджан до сегодняшнего дня провел множество мероприятий международного уровня. Он выразил надежду на то, что опыт Азербайджана в этой сфере положительно повлияет на процесс оценки заявок на проведение «Всемирной выставки -2025».

После выступлений был показан фильм, отражающий историю, культуру, туристический потенциал Азербайджана.

Азербайджанская делегация посетила казахстанский павильон.

Гости были проинформированы о том, что на первом этаже павильона демонстрируются стенды, выставки, кадры, отражающие историю, культуру, обычаи и традиции, туристический потенциал Казахстана. Проводимая тут выставка «Музей будущего» вызвала большой интерес участников. Посетители в комплексе «Nur Alem» посредством цифровой, интерактивной и мультимедийной технологий получили возможность ознакомиться с перспективными планами страны. На 2-8 этажах павильона демонстрируются основные источники энергии – космос, солнце, биомасса, ветер, вода и кинетика. Фасад, дизайн павильона, завершая общую панораму ЭКСПО, стали символом выставки в Астане.

Затем во главе с азербайджанской делегацией все участники побывали в павильоне Азербайджана. В павильоне посредством высоких технологий посетителям были представлены культурно-историческое наследие страны, ее богатый энергетический потенциал, энергетическая панорама будущего, а также энергетическая политика государства. Дизайн входного зала павильона, состоящего из трех частей, выполнен в форме свернутого ковра. Посредством представленных здесь фото- и видеоматериалов посетители словно совершают путешествие в историю Азербайджана. В этой части можно увидеть азербайджанские ковры, жемчужины национальной кухни и музыки, а также ознакомиться с наскальными изображениями Гобустана, различными историческими и модернистскими строениями, храмом «Атешгях», современными жемчужинами архитектуры Баку.

В национальном павильоне также демонстрируются презентациио процессе развития в Азербайджане энергии - от традиционной до альтернативной, а также о нефти, нефтепродуктах, газе, электрической, ветряной, солнечной энергии и др. Экспонаты, посвященные ветряной энергии, и карта ветряной электростанции, которую в будущем предусмотрено построить между островами Джилов и Пираллахи в Каспийском море, подчеркивают значимость ветряной энергии в будущем страны.

В экспозиции павильона представлены грязевые вулканы, новые технологии для утилизации биологических отходов, экспонаты, созданные на основе проводимых в Азербайджане исследований в области нового источника энергии – газовых гидратов, горизонтальные буровые работы как наиболее экологически приемлемый путь в добыче углеводородов, а также привезенные из Азербайджана реальные образцы нефти.

В частности, жемчужиной экспозиции считаются три модели – модель платформы «Чираг -1» и завершающее ее оригинальнее буровое долото, используемое в нефтедобыче в Каспийском море, а также производимый в Азербайджане ветряной механизм из трех частей и роторное крыло.

В павильоне также предусмотрены виртуальные туры-путешествия в Азербайджан. Посетители, сев на реальный ковер, под сопровождение национальной музыки посредством видеопроектора с углом наклона в 220 градусов совершают фантастический полет в страну огней и энергии, знакомятся с разнообразной панорамой страны. Это вызывает у посетителей выставки большой интерес.

По случаю Национального дня перед павильоном Азербайджана прошел концерт. Выступления ритм-группы «Натиг» и национальные танцы были встречены аплодисментами участников выставки.

Посетителям были представлены издания, фотографии, диски об истории, географии Азербайджана, а также различные подарки, отражающие национально-культурные ценности.

Отметим, что в международной выставке «ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего» принимают участие 115 стран и 30 международных организаций.

Выставка продлится до 10 сентября.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)