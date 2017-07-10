Замминистра: «Надеемся, что на саммите в Брюсселе не будет избирательного подхода»

2017-07-10 17:52 | www.apa.az | 4

«До саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе между ЕС и Азербайджаном будет подписано соглашение в области авиации»





Как сообщает АПА, об этом в ходе пресс-конференции, проведенной в связи с неформальной встречей глав МИД стран «Восточного партнерства», заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев. Он сказал, что в отличие от предыдущего саммита, азербайджанская сторона надеется на то, что на саммите в Брюсселе не будет никакого избирательного подхода: «Главная проблема Азербайджана – конфликт с Арменией, которая оккупировала Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов. Вследствие этого конфликта более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Надеемся, что в связи с конфликтами на территории стран «Восточного партнерства» в соответствии с Новой европейской стратегией будет продемонстрирован единый подход.

В стратегии отмечается, что принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ является единственным путем урегулирования конфликта. За прошедшие 25 лет прогресса достигнуто не было, и статус-кво является неприемлемым. Занимающиеся урегулированием этого конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ также заявили об этом. Мы теряем не только военных, но и гражданских лиц. Пять дней назад в результате армянской провокации азербайджанское село было подвергнуто артобстрелу, в результате чего погибли 2 гражданских - пожилая женщина и ее 2-летняя внучка. Пришло время начать серьезные и конструктивные переговоры на основе отмеченных мною принципов урегулирования конфликта».

Замминистра выразил надежду, что на саммите будет достигнут прогресс в связи с подписанием договора о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном. По его словам, реализуемый Азербайджаном, Турцией и Грузией проект Южного газового коридора сыграет альтернативную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Другие члены «Восточного партнерства» извлекут выгоду из транспортных проектов, реализуемых этими тремя странами.