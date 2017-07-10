В Баку выявлен очередной притон
2017-07-10 17:54 | www.oxu.az | 5
Сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми (траффикингом) задержали в Баку подозреваемую.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az, об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства внутренних дел.
Согласно информации, жительница Сальянского района Азербайджана Солмаз Гасанова привлекала женщин к занятию проституцией и организовала на съемной квартире в Баку притон.
Гасанова задержана, по факту ведется разбирательство.
Н.О.