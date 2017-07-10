В Баку выявлен очередной притон

2017-07-10 17:54 | www.oxu.az | 5

Сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми (траффикингом) задержали в Баку подозреваемую.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az, об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства внутренних дел.

Согласно информации, жительница Сальянского района Азербайджана Солмаз Гасанова привлекала женщин к занятию проституцией и организовала на съемной квартире в Баку притон.

Гасанова задержана, по факту ведется разбирательство.

Н.О.