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В Баку выявлен очередной притон

2017-07-10 17:54 | www.oxu.az | 5

Сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми (траффикингом) задержали в Баку подозреваемую.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az, об этом  говорится в заявлении пресс-службы министерства внутренних дел. 

Согласно информации, жительница Сальянского района Азербайджана Солмаз Гасанова привлекала женщин к занятию проституцией и организовала на съемной квартире в Баку притон. 

Гасанова задержана, по факту ведется разбирательство.

Н.О. 

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