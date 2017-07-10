Яшар Айдемиров: Азербайджанская армия готова ответить на любые провокации – ВИДЕО

2017-07-10 18:00 | www.oxu.az | 4

«На днях азербайджанская армия нанесла прицельные удары по приведенным в состояние боеготовности силам армянских оккупантов, в частности, по выбранным мишеням, расположенным в оборонительном районе вражеского батальона. Тем самым ВС Азербайджана отомстили за смерть двухлетней Захры, убитой 4 июля в селе Алханлы в результате вражеского обстрела».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.Az, об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Яшар Айдемиров.

По его словам, армянская армия потеряла как минимум 6 человек, но враг скрывает количество и имена погибших.

«Я посоветовал бы им не скрывать свои потери. На распространенном министерством обороны Азербайджана видео видно как артиллерийский удар вывел из строя военную технику и уничтожил живую силу. Радиус поражения артиллерийского снаряда составляет 50 метров. Огонь был открыт не с одного орудия. Наша армия нанесла врагу ощутимый удар. Мы отомстили за Захру», - подчеркнул Айдемиров.

Он также подчеркнул, что ситуация на всей линии фронта контролируется со стороны ВС Азербайджана и любая провокация врага будет пресечена.

«Осуществляется наблюдение и разведка за передвижениями подразделений армянской армии вблизи линии фронта. Что касается заявлений армянских оккупантов о том, что распространенное Минобороны Азербайджана видео является смонтированным, то отмечу следующее. Распространением фальшивых видео и фотоматериалов занимается вражеская сторона. Минобороны Азербайджана распространяет видеокадры конкретных ударов. У нашей армии имеются в достаточном количестве средства осуществления наблюдения и видеосъемки, а также боеприпасов, чтобы мы в отличие от врага демонстрировали подлинные видео и фотоматериалы уничтожения оккупантов», - заявил генерал-лейтенант в отставке.

«Осуществляется наблюдение и разведка за передвижениями подразделений армянской армии вблизи линии фронта. Что касается заявлений армянских оккупантов о том, что распространенное Минобороны Азербайджана видео является смонтированным, то отмечу следующее. Распространением фальшивых видео и фотоматериалов занимается вражеская сторона. Минобороны Азербайджана распространяет видеокадры конкретных ударов. У нашей армии имеются в достаточном количестве средства осуществления наблюдения и видеосъемки, а также боеприпасов, чтобы мы в отличие от врага демонстрировали подлинные видео и фотоматериалы уничтожения оккупантов», - заявил генерал-лейтенант в отставке.

С.С.

