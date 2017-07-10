Иран вносит поправки в закон о смертной казни

2017-07-10 17:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Члены судебной комиссии парламента Ирана подготовили новую поправку в законопроект об ограничении смертной казни.

Ожидается, что предлагаемый законопроект облегчит наказание несовершеннолетних наркозависимых и наркоторговцев в стране, сообщают в понедельник местные информационные агентства.

Согласно новому законопроекту, смертной казнью будут караться только лица, осужденные за производство или распространение более 100 килограммов опиума или двух килограммов промышленных наркотиков.

Согласно действующему закону, контрабанда 30 граммов промышленных наркотиков, а также 20 килограммов опиума карается смертью.

По данным Amnesty International, в 2016 году в Иране были казнены 567 человек.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)