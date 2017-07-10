В Баку пройдет фестиваль фильмов-выставок британского режиссера Фила Грабски

2017-07-10 17:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - С 16 июля бакинские зрители смогут увидеть фильмы–выставки британского режиссера Фила Грабски в высоком качестве и на большом экране в Park Cinema. Проект реализуется British Council в партнерстве с CoolConnections и Park Cinema.

Выставки из лондонских Национальной галереи, Королевской Академии художеств и Галереи современного искусства, а также из Норвежского национального музея, музея Мунка, Амстердамского Государственного музея, Королевской галереи Маурицхёйс и музея Ван Гога в Амстердаме получили новую жизнь на большом экране и стали доступными любителям искусства во всем мире.

Фильмы-выставки британского режиссера-документалиста Фила Грабски дают возможность приобщиться к лучшим выставочным проектам последнего десятилетия в самых разных музеях мира от Лондона до Осло и от Парижа до Нью-Йорка и познакомиться с крупнейшими направлениями в живописи и творчеством великих художников в зале кинотеатра.

Благодаря HD-cъёмке зрители смогут детально рассмотреть шедевры старых мастеров и импрессионистов, голландских живописцев XVII века и художников-авангардистов. Этот цикл фильмов уже был показан в более чем 1500 кинотеатрах в 50 странах мира, а количество проданных билетов перевалило за миллион.

Проект стартует в Баку показом семи полнометражных фильмов. Каждый фильм познакомит зрителя с шедеврами мирового искусства с помощью высоких технологий цифрового кино. Фильмы не только дают возможность увидеть картины, но и приоткрывают завесу над процессом создания выставки.

Например, в основу фильма «Леонардо HD» легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в The National Gallery в Лондоне. В первый раз в истории человечества под одной крышей было собрано более сорока работ Леонардо-живописца. Ажиотаж вокруг этой выставки был такой, что цена билетов у перекупщиков поднималась до 700 долларов. Благодаря фильму Фила Грабски зрители в Баку могут побывать на этой выставке по цене билета в кино!

Интригующие исследования кураторов, жизнь больших музеев, реставрация работ, экспертное мнение искусствоведов и личные впечатление актёров и писателей, художников и музыкантов - всё это включают в себя фильмы-выставки. Благодаря этому циклу документальных фильмов азербайджанские зрители откроют для себя историю создания культовых произведений изобразительного искусства.

Серия кинопоказов откроется фильмом "Сады в живописи: от Моне до Матисса". Первый сеанс состоится 16 июля в 13.00 в кинотеатре Флейм Тауэрс сети Park Cinema.

Фильм, основанный на выставке, которая проходила в лондонской Национальной галерее, переносит зрителей в сады Клода Моне в Живерни и сад Эмиля Нольде городка Зеебюль, вдохновившие художников на создание прекрасных пейзажей.

Билеты продаются онлайн и в кассах кинотеатра Park Cinema (Flame Towers) по цене 9 манат.

Афиша фильмов:

Сады в живописи: от Моне до Матисса 16 июля - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Гойя: образы из плоти и крови 23 июля - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Ренуар: Неизвестный художник 30 июля - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Леонардо HD 6 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Микеланджело: Любовь и смерть 13 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Импрессионисты 20 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Винсент ван Гог: Новый взгляд 27 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Я, Клод Моне 3 сентября - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Девушка с жемчужной сережкой 10 сентября - 13:00 Park Cinema, Flame Towers

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

British Council (Британский совет) - британская международная организация, котopaя открывает доступ к образованию и творческим идеям из Великобритании и строит долгосрочные отношения между Великобританией и другими странами.

(Автор: Вугар Иманов)