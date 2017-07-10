В Киеве группа азербайджанцев провела акцию протеста перед офисом ОБСЕ

2017-07-10 17:58 | www.apa.az | 4

Союз азербайджанской молодежи в Украине провел акцию протеста перед офисом ОБСЕ в Киеве в связи с гибелью 2-летней Гулиевой Захры в результате обстрела армянскими вооруженными силами села Алханлы Физулинского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, в акции приняли участие члены действующих в Украине диаспорских организаций, в также проживающие в этой стране азербайджанцы.

На акции были продемонстрированы плакаты и баннеры, на которых были отражены зверства армянских вооруженных сил. Участники акции, держа в руках плакаты с фотографиями Захры и надписью «Саркисян-убийца », озвучили лозунги, осуждающие захватническую политику Армении.

Выступившие на акции потребовали освобождения азербайджанских земель от оккупантов, призвали международное сообщество принять решительные меры, чтобы положить конец проводимой Арменией политике насилия.