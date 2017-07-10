Обнародована численность населения Азербайджана

2017-07-10 18:10 | www.oxu.az | 3

С начала года численность населения страны возросла на 33050 человек (0,3%) и на 1 июня 2017 года составила 9 843 031 человек.

Об этом Oxu.Az сообщили в Госкомстате.

Плотность населения на каждый квадратный километр составила 114 человек. 53,0% от общего числа населения составляет городское, 47,0% - сельское население, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины. На данный момент на каждые 1000 мужчин приходится 1006 женщин.

С.С.