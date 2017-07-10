Армения преднамеренно избегает субстантивных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию - МИД Азербайджана (версия 2)

2017-07-10 17:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армения преднамеренно избегает урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров и выполнения резолюций СБ ООН по решению конфликта, сказал в понедельник Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя антиазербайджанское выступление главы МИД Армении на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Восточного партнерства» в Кишиневе.

В то время как сопредседатели Минской группы ОБСЕ и все международное сообщество призывают продолжить субстантивные переговоры, Армения препятствует этому, сказал официальный представитель.

Армения при помощи придуманных доводов пытается уклониться от сути переговорного процесса - положить конец оккупации и вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, отметил Гаджиев.

По его словам, армянская сторона преднамеренно и целенаправленно подвергает обстрелу мирное население Азербайджана, компактно проживающее вдоль линии соприкосновения войск. В результате очередного такого действия 4 июля в селе Алханлы Физулинского района погибли двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна жительница села получила тяжелые ранения, отметил он.

«Сегодня министр иностранных дел Армении вне каких-либо нравственно-этических рамок преднамеренно пытается оправдать убийство малолетнего ребенка, что является преступлением против человечности», - сказал Гаджиев.

Присутствие оккупационных войск Армении на территориях Азербайджана продолжает оставаться угрозой миру и стаибильности в регионе, отметил также Гаджиев.

Единственным путем достижения продвижения в урегулировании конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе является выполнение Арменией плана сопредседателей Минской группы ОБСЕ по выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, сказал Гаджиев.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)