Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень прозрачно хранит доходы от нефти

2017-07-10 17:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень прозрачно хранит доходы, поступающие от нефти. Об этом, в частности, сказал Президент страны Ильхам Алиев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Глава государства подчеркнул, что сегодня газовый фактор - основное условие, обеспечивающее энергетическую безопасность в мире.

"С этой точки зрения, Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности. В то же время азербайджанский газ - единственный новый источник газа, который будет транспортироваться в Европу, потому что все остальные газовые источники задействованы. То есть источник выявлен, и эти газовые запасы будут выведены на европейские рынки по новому трубопроводу. То есть наше преимущество в том, что здесь присутствуют оба фактора, что очень серьезный шаг в энергетической диверсификации", - сказал Президент Азербайджна.

По словам Президента Ильхама Алиева, Азербайджан сознает свою ответственность.

"Мы хорошо понимаем, что проекты, реализуемые совместно со странами-партнерами, обеспечат энергетический баланс и энергетическую безопасность многих государств, помогут им. Взяв эту ответственность на себя, мы демонстрируем, надеюсь, хорошие результаты. На этом Конгрессе, безусловно, в центре внимания нефтегазовые вопросы. В заключение своего выступления хочу коснуться одного вопроса. Обычно небогатые нефтью страны думают о том, что "хотя бы и у нас была нефть, и мы тоже могли пользоваться ею". Но я могу сказать, что нефть может принести как пользу, так и создать проблему, головную боль. Смотря, как ты используешь нефть. В Азербайджане мы старались превратить "черное золото" в человеческий капитал, и считаю, что добились этого. В первую очередь, мы очень прозрачно храним доходы, поступающие от нефти", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана – один из самых прозрачных фондов среди существующих в мире нефтяных фондов и удостоен награды Организации Объединенных Наций.

"Первое условие – абсолютная прозрачность. Информация о накопленных в Нефтяном фонде средствах регулярно предоставляется общественности. Второй вопрос - правильное использование доходов, поступающих от нефти. Доходы, полученные от нефти, мы, в первую очередь, направили на инфраструктурные проекты. Сегодня мы экспортируем не только нефть, газ, но и электроэнергию, производимую десятками электростанций, построенных за последние годы. Мы выделили большие средства на социальные инфраструктурные проекты, на строительство больниц и школ. Мы ведем очень серьезную борьбу с бедностью. Действительно, нефтяной сектор не является сферой, создающей много рабочих мест. Несмотря на это, мы, направляя получаемые от нефти доходы в другие сектора, смогли снизить уровень бедности и безработицы, и сегодня это где-то на уровне 5-6 процентов. То есть правильная политика и правильные шаги могут сделать нефть как полезной, так и от нее у стран могут быть проблемы. Считаю, что опыт Азербайджана успешен. В нашу страну вкладывается большой объем иностранных инвестиций, и мы, в свою очередь, тоже инвестируем в зарубежные страны. Здесь на первом месте братская страна Турция: до сегодняшнего дня в энергетический сектор Турции инвестировано 10 миллиардов долларов. В последующие годы эта цифра вырастет примерно вдвое. Одним словом, говоря сегодня об энергетической безопасности, вспоминаются реализуемые нами проекты. Еще раз хочу вернуться к началу своего выступления. Единство, дружба, братство Турции и Азербайджана определяют не только интересы, успешное будущее двух стран, это оказывает очень большое влияние на регион. Это приносит стабильность в регион, служит созданию новых рабочих мест, усиливает меры безопасности и раскрывает двери для широкого сотрудничества", - сказал Президент Ильхам Алиев.