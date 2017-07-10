Кувейтская авиакомпания начала осуществлять полеты в Баку

2017-07-10 17:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways приступила к реализации прямых авиарейсов в Баку, сообщили Trend в понедельник в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Первый рейс из Эль-Кувейта в Баку прибыл 10 июля.

Авиарейсы осуществляются дважды в неделю (по понедельникам и пятницам). Полеты осуществляются на самолетах Airbus A-320.

Jazeera Airways основана в 2004 году и ежегодно обслуживает около 1,25 миллиона пассажиров по 16 различным направлениям.

(Автор: Максим Цурков)

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