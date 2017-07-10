Азербайджанский газ имеет ключевое значение для Болгарии - премьер

2017-07-10 18:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Поставки газа из Азербайджана и строительство газового хаба "Балканы" являются приоритетами Болгарии в энергетической области.

Об этом, как сообщают болгарские СМИ, сказал премьер-министр страны Бойко Борисов в своем выступлении на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, где он находился по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Создание европейского газового хаба "Балканы", который позволит достичь диверсификации в торговле и транспортировке газа, очень важно для будущего развития страны. Имеются по крайней мере три источника поставок газа в хаб "Балканы". Это газ, который может поступать из Румынии, газ, который может поступать из России, плюс согласованы поставки одного миллиарда кубометров газа из Азербайджана", - сказал Борисов.

По его словам, строительство межсистемных трубопроводов с соседней Грецией, Турцией и Сербией идет по плану.

"В Болгарии рассчитывают на поставки газа из Каспийского региона. Мы быстро и активно работаем по новым газопроводным проектам - TAP, TANAP через Болгарию и Сербию - и их технической реализации", - сказал премьер-министр.

Предполагается, что газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2" будет попадать в Болгарию через новый газопровод между Болгарией и Грецией - IGB.

IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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