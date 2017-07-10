Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане

2017-07-10 18:30 | www.oxu.az | 4

За первые 4 месяца 2017 года отделами регистрации зарегистрировано 18 229 браков и 4896 разводов.

Об этом Oxu.Az сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, на каждые 1000 человек населения браки составляют 5,7, разводы – 1,5.

Кроме того, было отмечено, что в январе-апреле этого года в министерстве иностранных дел и соответствующими структурами Государственной миграционной службы были зарегистрированы 850 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное жительство, и 448 человек, покинувших Азербайджан. Положительное миграционное сальдо составило 402 человека.

C.С.