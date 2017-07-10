В Азербайджане вырос объем перевозок морским транспортом

2017-07-10 18:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В июне 2017 года ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" перевезло на своих судах 4200 вагонов, что на 52,3 процента больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО в пятницу.

Согласно данным ЗАО, вагонами было перевезено 93,46 тысячи тонн сухих и 348,52 тысячи тонн жидких грузов.

За отчетный период по морю было перевезено 1542 автомашины, что на 146 единиц больше показателя за июнь прошлого года. При этом 682 автомашины были перевезены на судах типа Ro-Ro, а 859 – на паромах.

В июне текущего года морским транспортом было также перевезено 1520 пассажиров, что на 117 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Максим Цурков)

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