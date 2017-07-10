Власти Рима запретили пить алкоголь в темное время суток

2017-07-10 18:40 | www.oxu.az | 6

В Риме ввели ограничения на употребление и продажу алкоголя вечером и ночью.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 10 июля, сообщает The Local.

Отныне пить спиртное из стеклянных емкостей на улицах итальянской столицы не разрешается после десяти часов вечера и вплоть до семи часов утра. После полуночи подобный запрет распространяется уже на все спиртное, независимо от тары.

Кроме того, после десяти часов вечера супермаркеты не имеют права продавать спиртное. Начиная с двух часов ночи алкогольные напитки также нельзя будет купить в барах и клубах. За распитие спиртного в неположенное время и место будут штрафовать на 150 евро, за продажу — на 280 евро.

Правило будет действовать до конца октября. Оно вводится на территории почти всех районов мегаполиса. «Мы не хотим, чтобы римские летние вечера были испорчены происшествиями, связанными с чрезмерным потреблением алкоголя», — так градоначальник Вирджиния Раджи объяснила новые нормы.

Н.О.