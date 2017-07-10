В Азербайджане организован очередной летний лагерь в рамках проекта «Охрана кавказских леопардов» (ФОТО)

2017-07-10 18:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение IDEA, министерство образования Азербайджана и азербайджанское представительство Всемирного фонда дикой природы (WWF) в рамках проекта «Охрана кавказских леопардов» 5-7 июля провели летний экологический лагерь под названием «Сохраним леопардов!».

Летний лагерь, в котором приняло участие более 70 школьников из Масаллинского, Астаринского и Лянкяранского районов, был организован в селе Гарибляр Масаллинского района.

Основная цель летнего лагеря «Сохраним леопардов!» заключается в информировании молодежи, живущей недалеко от мест обитания кавказских леопардов, об этом уникальном представителе животного мира, пропаганде его охраны, формировании и развитии у молодых людей любви к природе, их просвещении в сфере окружающей среды.

В лагере участникам была предоставлена подробная информация об образе жизни леопардов, ареалах их распространения, роли в природе, они приняли участие в семинарах на тему охраны этого редкого вида животного, различных экологических исследованиях и конкурсах. Школьникам также был показан художественный фильм фотографа дикой природы и режиссера Эдриана Стерна «Самый разыскиваемый леопард в мире». Также для участников лагеря была организована экскурсия в Гирканский национальный парк, в котором в естественной среде обитают и особо охраняются кавказские леопарды. На территории парка школьники также ознакомились с реликтовыми видами растений.

Отметим, что начиная с 2014 года Общественное объединение IDEA ежегодно организует лагеря на тему окружающей среды и биоразнообразия. За этот период в летних лагерях приняли участие более 300 школьников из Сальянского, Геранбойского, Самухского, Гахского, Шекинского, Масаллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского, Лянкяранского, Астаринского и Гёйгёльского районов.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)