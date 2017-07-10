Ближний Восток ожидает 10 тысяч лет засухи

2017-07-10 18:50 | www.oxu.az | 5

Американские учёные проанализировали изменения климата Ближнего Востока и пришли к неутешительному выводу.

Как передает Oxu.Az, исследование, опубликованное в Journal of Quaternary Science, поставило крест на ожиданиях ближневосточных государств. По мнению учёных, насыщения региона влагой ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не стоит, а региональная засуха может «задержаться» на следующие 10 тысяч лет.

К таким выводам учёные пришли, проанализировав состав сталагмитов в пещере Кале-Корд на севере Ирана. Палящее солнце, отсутствие гроз и ураганов, по мнению учёных, приобретут постоянный характер, и в ближайшее время ожидать перемен в климате не стоит.

Н.О.