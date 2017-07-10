Интеллектуальные бои азербайджанской молодежи (ФОТО)

2017-07-10 18:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Университете "Одлар Юрду" завершились отборочные туры VIII Кубка Вызова по игре "Что? Где? Когда?", организованного Интеллектуальным молодежным клубом "Хазар" при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "Хазар".

Цель проведения VIII Кубка вызова - эффективная организация досуга молодежи, обеспечение ее интеллектуального развития и распространение движения интеллектуальных игр по всей стране.

В турнире могли принять участие команды, состоящие из молодых людей не старше 25 лет и подростковые команды. В регионах страны (Тертере, Мингячевире, Имишли, Лянкяране, Горанбойе, Гяндже, Зардабе, Сумгайыте) были проведены отборочные туры с участием около 70 команд и 400 юных знатоков.

Финальный вечер пройдет 15 июля в Баку, где наряду с традиционной классификацией будет определен победитель Кубка регионов и Профессиональной интеллектуальной лиги сезона 2016-2017 года.

(Автор: Вугар Иманов)