ОО "Düşüncə" призывает армянскую молодежь понять, насколько жесток и беспощаден саргсяновский режим, убивающий детей

2017-07-10 18:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Поддержка развития молодежи Düşüncə» распространило обращение об очередной армянской провокации, приведшей к гибели мирных азербайджанцев 4 июля.

В обращении говорится, что гибель Сахибы Аллахвердиевой и двухлетней Захры Гулиевой в результате обстрела села Алханлы Физулинского района вооруженными силами Армении 4 июля является варварством. «Кроме того, что в XXI веке обстрел территории одного государства другой страной, когда гибнут мирные жители, является крайне грубым нарушением норм международного права, это еще и объявление войны противоположной стороне», - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что Армения несет непосредственную ответственность за эту провокацию, которая однозначно осуждается международным сообществом. «Очередная армянская провокация, приведшая к гибели мирных граждан, еще раз показывает, что единственный путь решения нагорно-карабахского конфликта - незамедлительный вывод армянских вооруженных соединений с оккупированных азербайджанских территорий. Какие еще основания нужны международным организациям, чтобы применить серьезные санкции к Армении?», - говорится в обращении.

ОО "Düşüncə" призывает армянскую молодежь понять, насколько жесток и беспощаден саргсяновский режим, убивающий детей. «Преступный срагсяновский режим, пришедший к политической власти, пролив кровь тысяч мирных людей, использует армянскую молодежь как живой щит, чтобы остаться у власти», - говорится в обращении.

Общественное объединение призывает международные организации не оставаться безучастными к этой провокации и оказать серьезное давление на Армению. «В противном случае никто не может дать гарантии того, что армяне еще раз не прибегнут к такой провокации, на что Азербайджан, естественно, примет ответные меры», - говорится в обращении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)