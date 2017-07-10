Председатель Всемирного нефтяного совета: «Азербайджан с ответственностью относится как к инвестициям, так и к экспорту природного газа»

2017-07-10 18:49 | www.apa.az | 3

«Азербайджан ответственно относится как к инвестициям, так и к экспорту природного газа».

Как передает турецкое бюро АПА, об этом заявил председатель Всемирного нефтяного совета Джозеф Тот.

Говоря о роли Азербайджана, как поставщика газа, Д.Тот отметил, что страна ответственно относится и выполняет условия соглашения.

«С участвующими на XXII Всемирном нефтяном конгрессе представителями Азербайджана мы провели короткий обмен мнениями. В выступлении президента Ильхама Алиева я заметил, что Азербайджан с ответственностью относится к инвестициям и выполняет соглашения по поставкам. Азербайджан очень хорошо понимает важность стабильности в странах-экспортерах и поставщиках. Для безопасности инвестиций и транзитных коридоров нужна стабильность правительств. Президент И.Алиев заявил, что Азербайджан является новым источником в сфере экспорта природного газа в Европу. Азербайджанский газ является другим источником для Европы. Здесь самое главное это ответственность. Азербайджан относится к этим вопросам с ответственностью», - добавил Д.Тот.