Армянские вооруженные формирования воюют против мирных жителей Азербайджана - депутат

2017-07-10 19:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные формирования воюют против мирных жителей Азербайджана, сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, комментируя последнюю военную провокацию ВС Армении.

Депутат сказал, что армяне на протяжении 150-200 лет совершают различные зверства, убивают мирных жителей Азербайджана.

Мамедов отметил, что армяне не сражаются с армией, они воюют со стариками, женщинами и детьми, убивают невинных людей.

«Так было исторически. Совершенный в Ходжалы геноцид является наглядным тому примером. Эти зверства продолжаются и сейчас. Армянам покровительствуют некоторые международные организации и ведущие государства мира, поэтому к ним до сих пор не было применено никаких санкций. Единственная структура, которая может наказать Армению, – это Вооруженные силы Азербайджана», - сказал депутат.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)