В Азербайджане проводится капремонт участка одной из региональных автодорог (ФОТО)

2017-07-10 19:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится капитальный ремонт участка автодороги Гусар-Худат от 188-го километра дороги Баку-Губа-госграница с Россией до центра Гусарского района протяженностью 13,7 километра.

Как сообщили Trend в понедельник в ОАО «Азеравтойол», часть ремонтируемого участка дороги протяженностью 10,7 километра расширена с шести до семи метров, а оставшаяся часть в три километра - с пяти до 11 метров.

В рамках проводимых ремонтных работ старое асфальтобетонное покрытие будет заменено на новое двухслойное, вдоль дороги будет уложено шесть тысяч погонных метров тротуарных камней.

Помимо этого на дороге в необходимых местах будет установлено 120 дорожных знаков и информационных табло, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что капитальный ремонт автодороги Гусар-Худат, проложенной в 1967-68 годах, существенно облегчит грузо- и пассажироперевозки, передвижение граждан.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)