В Саатлы столкнулись два автомобиля, один человек погиб, один ранен

2017-07-10 19:24 | www.apa.az | 4

На 68 км дороги Баку-Горадиз произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории Саатлинского района. Автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем марки Нива.

В результате аварии один человек погиб, один получил ранения. Пострадавшим является пассажир ВАЗ-2106 житель Джабраилского района Алиев Вюсал Мухаммед оглу (1984 г.р.), он с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу города Ширван.

В связи с фактом расследование ведет ГУГДП.