США впервые развернули в Литве комплексы Patriot

2017-07-10 19:26 | www.oxu.az | 6

США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot, это сделано на период учений.

Как передает Oxu.Az, cо ссылкой на литовский новостной портал 15min, об этом заявили в министерстве обороны республики.

Комплексы переброшены для участия в совместных учениях Tobruq Legacy 2017, посвященных организации противовоздушной обороны. Маневры пройдут с 11 по 22 июля в трех странах: Румынии, Чехии и Литве.

Размещение комплексов ПВО, по словам представителей литовского военного ведомства, «демонстрирует сильную приверженность США делу обеспечения безопасности Литвы и предназначено для отработки процедуры быстрого развертывания сил в регионе».

Всего в учениях принимаю участие около 450 военнослужащих из четырех стран НАТО.

Американцы регулярно отрабатывают передовое развертывание дальнобойных средств ПВО в Восточной Европе. В частности, на время учений комплексы Patriot размещались в Польше и в Чехии.

С.Б.

