Украина вводит биометрический контроль для иностранцев

2017-07-10 19:36 | www.oxu.az | 4

Власти Украины введут биометрический контроль за иностранцами, заявил президент страны Петр Порошенко, передает Oxu.Az со ссылкой на РБК.

По его словам, эта мера коснется всех пересекающих границу Украины иностранцев.

«Мы должны снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровые фотографии. Это значительно усилит возможности борьбы с терроризмом», - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

С.Б.

