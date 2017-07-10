Всероссийский азербайджанский конгресс осудил очередную провокацию Армении

2017-07-10 19:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) распространил обращение, осуждающее очередную провокацию армянской армии, говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, распространенном в понедельник.

В обращении говорится, что 4 июля в селе Алханлы Физулинского района армянскими вооруженными силами было совершено еще одно преступление против мирного населения Карабахского региона Азербайджана.

Отмечается, что в результате обстрела азербайджанского села были убиты Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева. «Это зверство, совершенное против мирного населения, женщин, детей, стариков, является частью государственной политики Армении», - говорится в обращении.

В обращении затронут и геноцид, учиненный армянскими террористами в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года, предоставлена информация о нем. Высказывание президента Армении Сержа Саргсяна - «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип» - подтверждает, что Армения проводит политику террора и геноцида.

«Мы, представители ВАК, решительно осуждаем это преступное деяние, совершенное армянскими вооруженными силами, и надеемся, что общественные и политические организации России разделяют с нами наше беспокойство», - говорится в обращении.

В обращении выражены глубокие соболезнования азербайджанскому народу, а также родным и близким погибших соотечественников.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)