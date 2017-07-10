Азербайджанские студенты провели акцию протеста в европейских странах

2017-07-10 19:43 | www.apa.az | 4

Азербайджанская молодежь, которая обучается в европейских странах, провели акцию протеста в Брюсселе, Варшаве и Гааге.

Как сообщили АПА в Союзе Молодежной Студенческой Организации Азербайджана, акции, проведенные перед зданием посольств Армении, Европарламента и ЕСПЧ, состоялись по инициативе студентов.

В ходе акции студенты требовали наказать виновных в смерти пожилой женщины и двухлетней Захры, которые погибли в результате артобстрела ВС Армении физулинского села Алханлы 4 июля. Студенты держали в руках различные плакаты, в которых содержалось требование к международным структурам не игнорировать продолжающуюся в отношении Азербайджана захватническую политику Армении, а также гибель людей на этом фоне.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.