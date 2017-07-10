Полковник упраздненного МНБ Азербайджана осужден на 12 лет и лишен воинского звания

2017-07-10 19:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Бакинском военном суде в понедельник завершился суд по делу находящегося под арестом бывшего начальника второго следотдела следственного управления упраздненного МНБ Азербайджана Вюсала Алекперова, обвиняемого в присвоении путем шантажа имущества бизнесменов в крупном размере.

На процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому Алекперов осужден на 12 лет лишения свободы с лишением воинского звания.

Решением суда имущество Алекперова конфисковано и передано потерпевшим. На основании жалобы потерпевших суд направит в прокуратуру представление для возбуждения уголовного дела в отношении экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и экс-начальника главного следственного управления упраздненного МНБ Мовлана Шихалиева.

Прокурор просил осудить Алекперова на 15 лет и лишить его воинского звания.

Вюсал Алекперов обвиняется по статьям 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 294.3 (Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжких или особо тяжких преступлениях, а равно фальсификация доказательств по другим делам, если это повлекло тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере и с применением угроз), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, с применением оружия и повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно обвинению, Алекперов приводил бизнесменов в административное здание бывшего МНБ, где путем шантажа и угроз вымогал у них крупные суммы денег.

Отметим, что на принадлежащее Вюсалу Алекперову и оформленное на его супругу Шахлу Алекперову имущество - земельный участок площадью 18 соток, расположенный в жилом массиве №3 в поселке Бадамдар в Сабаильском районе Баку, построенный на этом участке дом, а также квартиру, расположенную по адресу: Ясамальский район, улица Шарифзаде, дом 164, наложен арест.

Общая стоимость имущества, на которое был наложен арест, составляет 1 277 000 манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)