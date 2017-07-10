Проживающие в Германии азербайджанцы обратились в Бундестаг в связи с военной провокацией Армении

2017-07-10 19:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Члены функционирующего в немецком Бонне общества дружбы Германия-Азербайджан направили обращение в Бундестаг в связи с очередной провокацией ВС Армении.

Как сообщили Trend в понедельник в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в обращении говорится, что проживающие в Бонне азербайджанцы решительно осуждают совершенную 4 июля вооруженными силами Армении атаку на село Алханлы Физулинского района, в результате которой были убиты мирные жители села – Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, а также ранена Сальминаз Гулиева.

В обращении отмечается, что обстрел армянскими вооруженными формированиями мирного населения Азербайджана противоречит международному гуманитарному праву и общепринятым человеческим ценностям. Поэтому мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к убийству двухлетнего невинного ребенка и пожилой женщины.

В обращении также предоставлена информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, политике агрессии Армении и провокациях государства-агрессора на линии соприкосновения войск в апреле 2016 года. Отмечается, что эти деяния доказывают, что Армения не соблюдает нормы и принципы международного права.

Авторы обращения отмечают, что произошедшее в селе Алханлы является наглядным примером агрессивной политики Армении, которая продолжается и сегодня под руководством Сержа Саргсяна.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)