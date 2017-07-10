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Завершился визит президента Азербайджана в Турцию

2017-07-10 19:50 | www.apa.az | 4

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию завершился.

Как сообщает АПА, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк, где развевались флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица Турции.

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