Завершился визит президента Азербайджана в Турцию

2017-07-10 19:50 | www.apa.az | 4

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию завершился.

Как сообщает АПА, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк, где развевались флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица Турции.