Завершился визит президента Азербайджана в Турцию
2017-07-10 19:50 | www.apa.az | 4
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию завершился.
Как сообщает АПА, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк, где развевались флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица Турции.