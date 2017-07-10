В Саатлинском районе произошло землетрясение

2017-07-10 19:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Саатлинском районе в понедельник в 17:33:34 по местному времени произошло землетрясение, говорится в сообщении Республиканского сейсмологического центра Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение произошло в 23 километрах к юго-востоку от Саатлы на территории Саатлинского района.

Магнитуда землетрясения составила 3,6, эпицентр находился на глубине 45 километров.

Землетрясение ощущалось до трех баллов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)