Минобороны Азербайджана опровергло информацию о гибели военнослужащего (ВИДЕО)

2017-07-10 19:59 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Информация о гибели военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана не соответствует действительности.

Об этом в понедельник сообщает министерство обороны, комментируя распространенную в армянских СМИ, со ссылкой на страницу в социальной сети Facebook под названием "Vətən Sağ Olsun", информацию о том, что якобы военнослужащий ВС Азербайджана Нагиев Гасан Али оглу второго июля был убит армянским снайпером на линии соприкосновения войск на Агдамском направлении.

В информации отмечается, что Нагиев Гасан Али оглу действительно прошел срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, а в январе 2017 года был уволен в запас. В настоящее время с ним все в порядке, он проживает в Шамкирском районе Азербайджана.

Минобороны Азербайджана отмечает, что распространение в социальных сетях непроверенной, лживой информации служит интересам противника и преследует цель нанести ущерб авторитету Вооруженных сил, формируя в обществе ошибочное мнение.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)