Минобороны Азербайджана: Информация о гибели азербайджанских военнослужащих является ложной

2017-07-10 20:00 | www.apa.az | 4

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную СМИ Армении со ссылкой на пользователя facebook «Vətən Sağ Olsun», о том, что якобы 2 июля 2017 года армянским снайпером был убит военнослужащий ВС Азербайджана Нагиев Гасан Али оглу.

Как сообщает АПА, Министерство обороны заявляет, что Нагиев Гасан Али оглу действительно служил в Вооруженных силах Азербайджана и был демобилизован в январе 2017 года. Сейчас Г.Нагиев здоров и живет в Шамкире.

Министерство обороны отмечает, что распространение подобного рода непроверенной информации в социальных сетях служит интересам противника и очерняет авторитет Вооруженных сил Азербайджана.