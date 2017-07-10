Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
2017-07-10 20:02 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В понедельник завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.
В Международном аэропорту Ататюрк Стамбула, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства поприветствовал почетный караул.
Президента Азербайджана провожали официальные лица Турции.