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Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)

2017-07-10 20:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В понедельник завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

В Международном аэропорту Ататюрк Стамбула, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал почетный караул.

Президента Азербайджана провожали официальные лица Турции.

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