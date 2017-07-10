Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)

2017-07-10 20:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В понедельник завершился визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

В Международном аэропорту Ататюрк Стамбула, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал почетный караул.

Президента Азербайджана провожали официальные лица Турции.