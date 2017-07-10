Завершился визит Ильхама Алиева в Турцию – ФОТО
2017-07-10 20:09 | www.oxu.az | 4
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию завершился.
Как сообщает Oxu.Az, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк, где развевались флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица Турции.