Завершился визит Ильхама Алиева в Турцию – ФОТО

2017-07-10 20:09 | www.oxu.az | 4

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию завершился.

Как сообщает Oxu.Az, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк, где развевались флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица Турции.

С.Б.

