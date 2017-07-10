Он прожил всего 26 лет и стал шехидом во имя Азербайджана (ФОТО)

2017-07-10 20:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Ататюрка в Баку состоялась презентация романа "26 gün" ("26 дней"), автором которого является молодая писательница Гюльнара Садиг. Издание посвящено Фарману Асадли, который стал шехидом в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований, сообщает Trend Life.

На мероприятии минутой молчания почтили память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

В своих выступлениях заведующий общественно-политическим отделом Центра Ататюрка Акбер Ёлчуев, поэт и публицист Гяшям Наджафзаде, пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Ильтифат Гаджиханоглу и другие отметили важное значение публикации литературно-документальных произведений на патриотическую тему.

Было отмечено, что книга посвящена настоящему гражданину, верному сыну Родины, отдавшему жизнь за Отчизну. Фарман Асадли – пример доблести, патриотизма, безграничной любви к своей стране. 26-летний герой, рядовой гражданин страны, узнав о провокации армянских вооруженных формирований в начале апреля 2016 года, решил оказать моральную поддержку азербайджанским военнослужащим и добровольцем отправился на линию фронта. Поэтому и книга получила название "26 дней", так как Фарман Асадли стал шехидом в 26-летнем возрасте.

"Очень горько, что такого отважного человека, истинного патриота и гражданина своей страны, как Фарман Асадли, нет сегодня с нами. То, с какой любовью он относился к родной земле, достойно всяческих похвал. При работе над книгой я много общалась с его родными, близкими, друзьями, педагогами, и все характеризовали его только с положительной стороны. Фарман всегда приходил на помощь тем, кому она была необходима", - сказала автор произведения Гюльнара Садиг.

Отец Фармана Асадли – Эльчин Асадов подчеркнул, что роман посвящен всем шехидам, отдавшим свою жизнь во имя освобождения азербайджанских земель, и выразил благодарность организаторам проекта.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артобстрела погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)