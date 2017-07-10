Перед офисом ОБСЕ в Киеве прошла акция протеста в связи с последней армянской провокацией (ФОТО)

2017-07-10 20:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Действующая в Украине Всеукраинская азербайджанская молодежная организация провела акцию протеста перед офисом ОБСЕ и посольством Армении в Киеве в связи с очередной провокацией вооруженных сил Армении, в результате которой погибли двое мирных жителей Азербайджана.

Как сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в акции приняли участие члены функционирующих в Украине организаций азербайджанской диаспоры, в том числе Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, а также азербайджанцы, проживающие в этой стране.

В ходе акции были использованы плакаты и баннеры, отражающие зверства армянской армии. Участники акции с плакатами убитой в результате провокации двухлетней Захры Гулиевой скандировали перед посольством Армении лозунги, осуждающие захватническую политику Армении.

Участники акции требовали освобождения оккупированных азербайджанских земель и решительных мер со стороны международного сообщества для того, чтобы положить конец агрессии Армении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)