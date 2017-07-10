На северо-востоке Москвы загорелся торговый центр
2017-07-10 20:20 | www.trend.az | 4
Пожар начался на втором этаже в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение экстренных служб.
"Пожар произошел на втором этаже, идет густой черный дым. По предварительной информации, в здании, возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого плотное задымление", - сказал источник. По его словам, все посетители торгового центра на Дмитровском шоссе, по предварительным данным, эвакуированы из горящего здания.
"Представители охраны торгового центра утверждают, что все люди вышли из здания", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, глава столичного главка МЧС Илья Денисов руководит тушением пожара в торговом центре.
"Денисов лично прибыл на место пожара, чтобы осуществлять руководство ходом тушения", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее в московском главке МЧС сообщили, что "в 17:39 по московскому времени в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1".
Данных о пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.