На северо-востоке Москвы загорелся торговый центр

2017-07-10 20:20 | www.trend.az | 4

Пожар начался на втором этаже в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение экстренных служб.

"Пожар произошел на втором этаже, идет густой черный дым. По предварительной информации, в здании, возможно, не сработала система дымоудаления, из-за этого плотное задымление", - сказал источник. По его словам, все посетители торгового центра на Дмитровском шоссе, по предварительным данным, эвакуированы из горящего здания.

"Представители охраны торгового центра утверждают, что все люди вышли из здания", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, глава столичного главка МЧС Илья Денисов руководит тушением пожара в торговом центре.

"Денисов лично прибыл на место пожара, чтобы осуществлять руководство ходом тушения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в московском главке МЧС сообщили, что "в 17:39 по московскому времени в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1".

Данных о пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.