Питер Пен в Баку

2017-07-10 20:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - 12 июля в Киноцентре "Низами" в рамках проекта Theatre HD, реализуемого в Азербайджане British Council в сотрудничестве с Киноцентром, будет представлена постановка "Питер Пен" с субтитрами на русском языке, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра. Режиссером спектакля "Питер Пен" является Салли Куксон.

В рамках проекта зрители получают возможность познакомиться с новейшими спектаклями, идущими на сценах всемирно известных британских театров. Высокое качество съемки позволяет сохранить эффект живого присутствия на спектакле.

О спектакле: Все дети вырастают, кроме него… Любимый герой сказки Джеймса Барри возвращается в новой, ярчайшей и волшебной постановке, способной вызвать одинаковый восторг как у детей, так и у взрослых.

Исполнители - Пол Хилтон (Питер Пэн), Мэдлин Уорролл (Венди), Анна Франколини (Капитан Крюк).

Хронометраж: 2 часа 42 минуты. Возраст: 12+

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)